В Казани 12 января приступят к написанию рукописного мусхафа Корана. Событие будет организовано в мечети «Кул-Шариф» во время заседания республиканского Оргкомитета по подготовке и празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщила пресс-служба ДУМ РТ.

«На холсте профессиональным каллиграфом будут прописаны строки величайшей суры, в которой утверждаются единобожие, всемогущество Всевышнего, а также указывается путь к счастью людей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что этот проект представляет высокую научную ценность для российского корановедения и отечественной исламской богословской мысли.

Напомним, что сегодня заключительный день форума, проходящего в Болгаре в честь 1100-летия принятия ислама. Форум стартовал 4 января и стал началом проведений основных юбилейных дат в РТ.