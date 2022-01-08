 В Казани 12 января приступят к написанию рукописного мусхафа Корана
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В Казани 12 января приступят к написанию рукописного мусхафа Корана

Мероприятие пройдет в мечети «Кул-Шариф». 

Город
8 января 2022  15:38
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани 12 января приступят к написанию рукописного мусхафа Корана. Событие будет организовано в мечети «Кул-Шариф» во время заседания республиканского Оргкомитета по подготовке и празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщила пресс-служба ДУМ РТ.

«На холсте профессиональным каллиграфом будут прописаны строки величайшей суры, в которой утверждаются единобожие, всемогущество Всевышнего, а также указывается путь к счастью людей», — говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что этот проект представляет высокую научную ценность для российского корановедения и отечественной исламской богословской мысли. 

Напомним, что сегодня заключительный день форума, проходящего в Болгаре в честь 1100-летия принятия ислама. Форум стартовал 4 января и стал началом проведений основных юбилейных дат в РТ.

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