 В Казани 13-летняя девочка отравилась угарным газом
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В Казани 13-летняя девочка отравилась угарным газом

СУ СКР по РТ начало проверку.

Город
25 ноября 2022  11:13
Автор:
Ольга Ильина

Накануне в одном из домов по улице Литвинова в Казани отравилась угарным газом 13-летняя девочка. Ее госпитализировали, сейчас жизни девочки ничего не угрожает. По данному факту следственные органы начали доследственную проверку.

Предварительно, девочка была в ванной комнате, когда по неустановленной пока причине потухла газовая колонка. Через время родственники услышали шум и, зайдя в ванную, нашли девочку без сознания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

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