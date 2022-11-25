В Казани 13-летняя девочка отравилась угарным газом

Накануне в одном из домов по улице Литвинова в Казани отравилась угарным газом 13-летняя девочка. Ее госпитализировали, сейчас жизни девочки ничего не угрожает. По данному факту следственные органы начали доследственную проверку.

Предварительно, девочка была в ванной комнате, когда по неустановленной пока причине потухла газовая колонка. Через время родственники услышали шум и, зайдя в ванную, нашли девочку без сознания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.