В Казани 14 сентября стартует сезон осенних ярмарок

С 14 сентября по 29 декабря в городе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Каждую субботу с 6 утра до часу дня фермеры из 22 районов Татарстана и 19 предприятий агропромышленного комплекса будут предлагать свою продукцию на 14 площадках во всех районах города. Жители поселка Северный смогут закупить фермерские продукты в воскресенье.

Купить мясо, молоко, овощи, фрукты и другие товары, выращенные и произведенные в Татарстане, можно будет, например, у ТЦ «Бахетле» на проспекте Ямашева, у ТЦ «Ягодная Слобода» на Краснококшайской, на пересечении улиц Тинчурина и Татарстан, возле Агропромышленного парка «Казань» на улице Аграрной и на многих других адресах. Стоит отметить, что торговля на Чеховском рынке в этом году проводиться не будет из-за реконструкции. Изменилось и место дислокации ярмарки, которая раньше располагалась у Приволжского рынка – теперь ее можно найти на парковке между культурным центром «Чулпан» и многоуровневой парковкой.

Организаторы ярмарок обещают, что цены на товары будут в среднем на 15% ниже рыночных, что позволит казанцам приобрести качественные продукты по доступным ценам.