В Казани 18-летний водитель на каршеринговом автомобиле сбил двух пешеходов: один погиб

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Город
15 декабря 2023  16:15
Автор:
Виктория Осинина

14 декабря в 19.37 на пешеходном переходе перекрестка улиц Сибгата Хакима - Ф. Амирхана произошел наезд на двух пешеходов, сообщает Госавтоинспекция Казани.

18-летний водитель со стажем вождения 1 месяц (водительское удостоверение получено 14.11.2023г.) управляя каршеринговым автомобилем выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель иномарки совершил столкновение с автомобилем Hyundai Greta, который двигался по ул. С. Хакима.

В результате происшествия двух пешеходов 2005 и 2002 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. В 00.15 пешеход 2005 года рождения от полученных травм скончался в отделении реанимации.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Автомобиль правонарушителя помещен на специализированную стоянку.

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