В Казани 182 многоквартирных дома попали в программу капремонта на 2024 год

В приоритете активность жильцов

На аппаратном совещании в Казанской мэрии, прошедшем 11 марта, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города Владимир Лысачкин сделал подробный доклад на тему капремонта жилого фонда.

Сейчас идет второй год реализации трехлетнего плана долгосрочной программы капремонта жилья в Казани. Оказывается, большую программу, рассчитанную до 2043 года, разбили на трехлетки. Видимо, так удобнее анализировать проблему и определять объем будущих работ. Основная масса казанских МКД попадает в программу с учетом возраста того или иного дома. Но кроме того, к списку ремонтируемых домов каждый год добавляются набравшие большее число дефектов в ходе ежегодной инвентаризации жилого фонда, а также те дома, жильцы которых отправили больше всего заявок в систему «Открытая Казань». Так что благодаря активности жильцов можно вклиниться в начало длинной очереди.

Программа капитального ремонта на этот год уже утверждена постановлением Кабмина РТ. Первоначально в списке ремонтируемых было 163 казанских дома. На их обновление планировали потратить около 2,4 млрд рублей. Однако впоследствии благодаря экономии, образовавшейся при реализации программы прошлого года, а также увеличению соответствующего тарифа в Казани на 75 копеек с квадратного метра жилья в программу добавили еще 24 многоквартирных дома, а в четырех домах, уже участвующих в программе, дополнили виды работ. И в результате капремонт коснется в Казани 182 домов, или порядка 48 тысяч жителей.

Распределение по районам города выглядит следующим образом: 39 домов отремонтируют в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, 36 домов - в Вахитовском и Приволжском, только пять домов - в префектуре «Старый город», 47 домов - в Кировском и Московском районах, а также 54 дома - в Советском районе.

Нужна отдельная программа по замене лифтового оборудования

Лысачкин сообщил, что финансирование капремонта осуществляется из трех источников - бюджетов Татарстана и Казани, а также за счет собранных средств жителей.

В рамках капремонта МКД будут выполнены следующие виды работ: ремонт крыш - в 69 домах, ремонт фасадов - в 48 домах, ремонт систем центрального отопления - в 45 домах, систем холодного водоснабжения - в 54 домах, систем горячего водоснабжения - в 22 домах, систем водоотведения - в 54 домах, систем электроснабжения - в 35 домах, будет заменено 149 лифтов в 55 домах, в пяти домах установят узлы погодного регулирования, в одном доме - ремонт дымоходов и вентканалов, а 12 домов будут отремонтированы комплексно.

Что касается самого сложного вида работ - замены лифтов, то на текущий момент в 20 домах уже к ним приступили. Более того, на 10,03% эти работы выполнены, раскрыл глава комитета ЖКХ. Там устанавливаются лифты отечественного производителя, которые отвечают всем требованиям и являются антивандальными, энергосберегающими, оборудованы кнопками со шрифтом Брайля.

А всего на сегодня к строительно-монтажным работам приступили в 18 домах и выполнили их на 3,61%.

Лысачкин рассказал о новшестве этого года в данной сфере. Так, заказчик, то есть Фонд ЖКХ РТ, должен получить полный комплект документов по сдаче, включая акты госкомиссий и акты выполненных работ, от генерального подрядчика не позднее 1 ноября. В прошлом году крайние сроки были либеральнее - 1 декабря. Если говорить не об оформлении бумажек, а о фактически проделанной деятельности, то сроки завершения сезонных видов работ по фасаду, кровле и центральному отоплению - 15 августа, а срок завершения всех остальных видов работ - 30 сентября.

Также Лысачкин упомянул в своем докладе о том, что в Казани есть территории, массово застраивавшиеся в достаточно короткий период времени. И износ оборудования там должен был случиться примерно в одни и те же годы. Спикер привел в пример лифты. Еще в 2012 году на Кварталах программой была предусмотрена замена 265 лифтов. Но в нее включили дополнительно еще замену 222 лифтов. Тогда в Казани удалось снять остроту проблемы в этом спальном районе, заменив единовременно 487 лифтов. В этом году эта программа коснется Азино. Как раз в ближайшие годы дома там ждет пик истечения сроков эксплуатации нескольких сотен лифтов.

Однако массовая замена лифтов влечет за собой использование значительной части бюджета программы, а именно: в 2024 году - до 27%, в 2025 году - до 40% от общего бюджета капремонта в Казани. «Необходимо рассмотреть возможность создания отдельной программы по замене лифтового оборудования в домах», - обратился Лысачкин к руководству города.