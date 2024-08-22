В Казани 19-летний водитель без прав сбил ребенка и сбежал

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Город
22 августа 2024  11:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани 19-летний водитель автомобиля Honda сбил 7-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 20 августа на улице Анаса Тазетдинова. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

К счастью, ребенок серьезно не пострадал, после осмотра медиками его отпустили домой.

Сотрудники ДПС задержали водителя Honda на улице Баки Урманче. Выяснилось, что молодой человек не имеет водительских прав, а также имеет 70 неоплаченных штрафов на общую сумму 42 500 рублей.

В отношении водителя составлены административные материалы за управление автомобилем без прав, за оставление места ДТП, за неуплату штрафов.

Автомобиль нарушителя изъят. Молодого человека доставили в отдел полиции.

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В Казани 19-летний водитель без прав сбил ребенка и сбежал