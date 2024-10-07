В Казани 19-летний водитель Приоры проигнорировал красный свет и протаранил авто

Вчера на перекрестке улиц Восстания и Декабристов в Казани произошло ДТП с пострадавшей. 19-летний водитель автомобиля Лада Приора, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате маневра, Приора на полном ходу врезалась в автомобиль Рено Логан под управлением 35-летнего водителя. От удара обе машины получили серьезные повреждения.

В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка Рено. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую.

В отношении 19-летнего виновника аварии возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.