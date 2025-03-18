В Казани 19 марта запустят дополнительные электрички до аэропорта

19 марта между Казанью и аэропортом будут запущены дополнительные электрички. Это решение связано с проведением III Республиканского ифтара, который состоится в международном выставочном центре «Казань ЭКСПО».

Электричка № 7602 отправится со станции Казань в 15:40 и прибудет в аэропорт в 16:00. Обратный рейс № 7603 выедет из аэропорта в 19:54 и прибудет на станцию Казань в 20:21. Оба поезда будут следовать без промежуточных остановок, как сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Для получения подробной информации о маршрутах можно воспользоваться сайтом пригородной пассажирской компании, мобильным приложением «РЖД Пассажирам» или позвонить по телефону: +7(937)625-04-33 (круглосуточно).