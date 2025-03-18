В Казани 19 марта запустят дополнительные электрички до аэропорта

news_top_970_100
Город
18 марта 2025  14:29

19 марта между Казанью и аэропортом будут запущены дополнительные электрички. Это решение связано с проведением III Республиканского ифтара, который состоится в международном выставочном центре «Казань ЭКСПО».

Электричка № 7602 отправится со станции Казань в 15:40 и прибудет в аэропорт в 16:00. Обратный рейс № 7603 выедет из аэропорта в 19:54 и прибудет на станцию Казань в 20:21. Оба поезда будут следовать без промежуточных остановок, как сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Для получения подробной информации о маршрутах можно воспользоваться сайтом пригородной пассажирской компании, мобильным приложением «РЖД Пассажирам» или позвонить по телефону: +7(937)625-04-33 (круглосуточно).

news_right_column_240_400
Новости
Скончался бывший нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин
В Казани 19 марта запустят дополнительные электрички до аэропорта
В РТ заболеваемость ОРВИ остается ниже эпидемического порога
Госавтоинспекция Казани призывает напомнить детям о ПДД перед каникулами
В РТ на март этого года поступило 3,2 млрд рублей из федерального бюджета
В части домов Советского района Казани 20 марта отключат водоснабжение
Метарологи рассказали какой будет весна 2025 года в Татарстане
В Казани закрыли бар за нарушения санитарных норм