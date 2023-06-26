В Казани 26-летний мужчина во время ссоры ударил брата ножом в живот

26-летний казанец обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Вечером росгвардейцы получили информацию, что в квартире дома по улице Петербургской находится мужчина с ножевым ранением. Правоохранителей встретил мужчина, который утверждал, что его пьяный старший брат ударил себя ножом в живот. Молодой человек добавил, что это он вызвал полицию.

Для уточнения обстоятельств 26-летнего заявители задержали и передали полицейским. В дежурной части тот признался, что это он ударил ножом брата. Выяснилось, что родственники проживали в одной квартире и постоянно ссорились. Во время очередного конфликта подозреваемый схватил со стола нож и ударил им старшего брата.

Ранее «КВ» сообщали, что челнинец убил соседа, ударив ножом в бедро. Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.