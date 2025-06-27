В Казани 28 и 29 июня временно изменят маршруты автобусов №22 и 89

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Город
27 июня 2025  12:55

В столице Татарстана 28 и 29 июня вводятся временные изменения в движении городских автобусов № 22 и 89. Корректировки связаны с проведением чемпионата России по шоссейному велоспорту.

28 июня: с 8:00 до 14:00

29 июня: с 6:00 до 15:00

На этот период будет закрыт съезд с Кремлевского моста на улицу Батурина.

В прямом направлении автобусы проследуют по Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия, улицам Лево-Булачная, Астрономическая, Лобачевского и Карла Маркса.

Обратный маршрут пройдет по улице Карла Маркса, Пушкина, Право-Булачная, площади Тысячелетия и Кремлевской дамбе.

Перевозчик предупреждает пассажиров о возможных задержках в движении транспорта в указанный период. Рекомендуется заранее планировать маршруты поездок с учетом временных изменений.

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В Казани 28 и 29 июня временно изменят маршруты автобусов №22 и 89
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