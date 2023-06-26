В Казани 28 июня в связи с праздником Курбан-байрам общественный транспорт начнет работать с 1:30

Казанцы и гости города, желающие принять участие в коллективном чтении намаза в день празднования Курбан-байрама, смогут воспользоваться общественным транспортом. Как сообщил сегодня начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Исполкома города Ильнур Шакиров, 28 июня он будет курсировать с 1.30 утра.

По его словам, само празднование Курбан-байрама начнется в 2:30 с чтения Корана. После этого на 17 специально отведённых площадках начнутся обряды заклания жертвенных животных. Таковые будут продолжаться в течение трех дней - 28, 29 и 30 июня. Со списком площадок можно ознакомится здесь.

Спикер отметил, что городские службы будут пресекать работу несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забоя в неустановленных местах.