 В Казани 28 июня в связи с праздником Курбан-байрам общественный транспорт начнет работать с 1:30
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В Казани 28 июня в связи с праздником Курбан-байрам общественный транспорт начнет работать с 1:30

Чтение Корана в мечетях города начнется в 2:30.

Город
26 июня 2023  12:21
Автор:
Дамира Хайрулина

Казанцы и гости города, желающие принять участие в коллективном чтении намаза в день празднования Курбан-байрама, смогут воспользоваться общественным транспортом. Как сообщил сегодня начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Исполкома города Ильнур Шакиров,  28 июня он будет курсировать с 1.30 утра.

По его словам, само празднование Курбан-байрама начнется в 2:30 с чтения Корана. После этого на 17 специально отведённых площадках начнутся обряды заклания жертвенных животных. Таковые будут продолжаться в течение трех дней -  28, 29 и 30 июня. Со списком площадок можно ознакомится здесь.

Спикер отметил, что городские службы будут пресекать работу несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забоя в неустановленных местах.

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