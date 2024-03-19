В Казани 29 марта состоится Республиканский ифтар

В международном выставочном центре «Казань Экспо» в 19-й день месяца Рамадан, то есть 29 марта, пройдет 12-й Республиканский ифтар. Коллективное разговение завершит в Татарстане вторую декаду священного месяца.

Об этом вчера на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов. Он отметил, что ожидается порядка 12 тысяч человек, среди них 6,5 тысячи женщин и 5,5 тысячи мужчин. Будут и мусульмане из разных стран мира, к примеру, это подтвердили представители ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара и Турции. Традиционно в ифтаре участие примут также нуждающиеся и люди с ОВЗ, участники СВО и их близкие, руководители различного уровня.

- В этом году Республиканский ифтар проходит под эгидой группы стратегического видения «Россия - Исламский мир» и получит федеральный статус, - добавил Арсланов. - Главное событие Рамадана в Казани соберет мусульман со всей республики, а также иностранных послов и консулов. Ожидается приезд муфтиев из регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик. Приглашаем участников СВО и их семьи.

До наступления времени разговения пройдет культурная программа. Собравшиеся услышат проповеди на тему семейных ценностей. Также будет работать маркет с продукцией по стандартам халяль. Запланировано совершение коллективного дуа за народ Палестины.

С началом времени ахшам-намаза в 18.17 участники ифтара совершат коллективную молитву вслед за муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, а потом последуют в зал для разговения. Билеты на ифтар можно получить в мечетях или мухтасибатах Татарстана. Они будут электронными.

- В этом году мы кормим 12 тысяч человек, - отметил совладелец национально-туристического комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов. - Будет примерно три тонны мяса, тонна риса, больше тонны сухофруктов, более 2 тонн овощей, около 2 тысяч литров соков. Лимонады и вода - всем. Это 12 тысяч бутылок.

Памятным подарком для всех участников ифтара станет мусхаф - обновленное издание Корана «Казан басмасы».

К месту проведения ифтара будут организованы бесплатные трансферные спецрейсы на пригородных поездах. Они будут курсировать между станциями Казань-Пассажирская (у Привокзальной площади) и Международный аэропорт «Казань» по следующему расписанию: Казань-Пассажирская - Международный аэропорт «Казань»: 14.40, 16.00, Международный аэропорт «Казань» - Казань-Пассажирская: 19.45.

Помочь во встрече гостей ифтара, организации чтения коллективного намаза, подаче блюд и последующей уборке вызвались 700 волонтеров от 16 лет и старше.