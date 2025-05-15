В Казани 30 мая представят эскизы спектаклей в рамках международного ГИТИСFEST

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Республика
15 мая 2025  11:13

С 25 мая по 1 июня 2025 года пройдет международный фестиваль-лаборатория «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье», объединивший талантливых участников из России, Китая и Кыргызстана. Ключевым событием станет презентация театральных эскизов 30 мая в Казани, где выпускники ГИТИСа совместно с лауреатами фестиваля «Театральное Приволжье» представят свои работы, посвященные Волге и классике русского театра.

В этом году фестиваль, посвященный 165-летию А.П. Чехова, приобрел особый масштаб:

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От Татарстана в фестивале участвуют победители регионального этапа, включая детскую студию «Апуш» из Казани, занявшую 1 место за спектакль «Деревенский пес Акбай».

Фестиваль станет уникальной образовательной площадкой для 21,5 тысяч молодых актеров из 1455 коллективов, отметившихся в шестом сезоне «Театрального Приволжья». Проект направлен на сохранение традиций русского театра и развитие международного культурного сотрудничества.

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