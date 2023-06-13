 В Казани 8-летний велосипедист, решивший пересечь дорогу не спешиваясь, попал под колеса автобуса
news_header_top_970_100

В Казани 8-летний велосипедист, решивший пересечь дорогу не спешиваясь, попал под колеса автобуса

В результате аварии ребенка после оказания медицинской помощи отпустили из ДРКБ.

Город
13 июня 2023  09:50
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани вчера, 12 июня, напротив дома № 19 по улице Шульгина произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. 

Утром 29-летняя женщина за рулем автобуса «МАЗ», по предварительным данным, превысила скорость сбила 8-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись. В результате аварии ребенка после оказания медицинской помощи отпустили из ДРКБ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорске 12-летний мальчик за рулем устроил погоню от автоинспекции и попал в ДТП. Несовершеннолетний водитель в результате погони с препятствиями был доставлен в БСМП Челнов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
В Казани до конца года перекрыли тротуар возле моста на улице Назарбаева