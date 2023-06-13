В Казани 8-летний велосипедист, решивший пересечь дорогу не спешиваясь, попал под колеса автобуса

В Казани вчера, 12 июня, напротив дома № 19 по улице Шульгина произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Утром 29-летняя женщина за рулем автобуса «МАЗ», по предварительным данным, превысила скорость сбила 8-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись. В результате аварии ребенка после оказания медицинской помощи отпустили из ДРКБ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорске 12-летний мальчик за рулем устроил погоню от автоинспекции и попал в ДТП. Несовершеннолетний водитель в результате погони с препятствиями был доставлен в БСМП Челнов.