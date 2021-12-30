 Опрос: 88% казанцев хотели бы, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда
news_header_top_970_100

Опрос: 88% казанцев хотели бы, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда

При этом 5% решили, что это плохая идея, и 7% затруднились ответить.

Город
30 декабря 2021  14:38
Автор:
Елена Молчанова

В Казани 88% жителей хотели бы, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда. При этом 5% решили, что это плохая идея, и еще 7% затруднились ответить. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Superjob, который и провел опрос. 

Среди всех опрошенных выходной 31 декабря пожелали 81% женщин и 79% мужчин. Чаще всего о желании иметь выходной 31 декабря высказывались люди до 34 лет. Их оказалось до 85%, меньше людей в возрастной категории 45+ – 79%. 

По уровню доходов статистика почти не отличается. Среди тех, кто зарабатывает меньше 45 тыс. в месяц, отдохнуть 31 декабря захотели 80%. Тех, кто получает больше 50 тыс., оказалось 82%. 

Опрос проводился по всей России среди 9 тыс. трудозанятых граждан старше 18 лет. Но только 500 из них были из Казани. 

Новости
Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе детского и юношеского танца «Весна священная»
В казанском кафе произошел пожар из-за горения жировых отложений
Жаворонков: «Штамм омикрон может прийти в Татарстан в феврале»
В дни новогодних праздников казанская телебашня включит праздничную подсветку
БК Париматч в России предлагает своим игрокам лучшие букмекерские ставки на спорт онлайн
В Казани образовались 10-балльные пробки
Минздрав РТ: даже 30 граммов алкоголя «для согрева» опасны для организма
Татарстан лидирует по привлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда»