Опрос: 88% казанцев хотели бы, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда

В Казани 88% жителей хотели бы, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда. При этом 5% решили, что это плохая идея, и еще 7% затруднились ответить. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Superjob, который и провел опрос.

Среди всех опрошенных выходной 31 декабря пожелали 81% женщин и 79% мужчин. Чаще всего о желании иметь выходной 31 декабря высказывались люди до 34 лет. Их оказалось до 85%, меньше людей в возрастной категории 45+ – 79%.

По уровню доходов статистика почти не отличается. Среди тех, кто зарабатывает меньше 45 тыс. в месяц, отдохнуть 31 декабря захотели 80%. Тех, кто получает больше 50 тыс., оказалось 82%.

Опрос проводился по всей России среди 9 тыс. трудозанятых граждан старше 18 лет. Но только 500 из них были из Казани.