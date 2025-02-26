В Казани 9 марта ограничат продажу алкоголя из-за матча «Рубин» – «Спартак»

9 марта в Казани вводится ограничение на продажу алкоголя в связи с проведением футбольного матча между командами «Рубин» и «Спартак». Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Ограничения коснутся магазинов в центре города, расположенных на улицах: Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского.

Также, продажа алкоголя будет временно приостановлена в районе стадиона «Ак Барс Арена», в границах, определяемых следующими улицами:

проспект Фатыха Амирхана (от Сибгата Хакима до Чистопольской)

улица Чистопольская (до Адоратского)

улица Адоратского (до Лаврентьева)

улица Лаврентьева (вдоль дворов до Гаврилова, 10)

граница обводного моста Третьей транспортной дамбы (до Троицкого Леса)

край акватории реки Казанки (до проспекта Амирхана)

Важно отметить, что запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания.