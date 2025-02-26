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В Казани 9 марта ограничат продажу алкоголя из-за матча «Рубин» – «Спартак»

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Город
26 февраля 2025  08:47

9 марта в Казани вводится ограничение на продажу алкоголя в связи с проведением футбольного матча между командами «Рубин» и «Спартак». Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Ограничения коснутся магазинов в центре города, расположенных на улицах: Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского.

Также, продажа алкоголя будет временно приостановлена в районе стадиона «Ак Барс Арена», в границах, определяемых следующими улицами:

  • проспект Фатыха Амирхана (от Сибгата Хакима до Чистопольской)
  • улица Чистопольская (до Адоратского)
  • улица Адоратского (до Лаврентьева)
  • улица Лаврентьева (вдоль дворов до Гаврилова, 10)
  • граница обводного моста Третьей транспортной дамбы (до Троицкого Леса)
  • край акватории реки Казанки (до проспекта Амирхана)

Важно отметить, что запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания.

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В Казани 9 марта ограничат продажу алкоголя из-за матча «Рубин» – «Спартак»
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