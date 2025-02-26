В Казани 9 марта ограничат продажу алкоголя из-за матча «Рубин» – «Спартак»

9 марта в Казани вводится ограничение на продажу алкоголя в связи с проведением футбольного матча между командами «Рубин» и «Спартак». Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Ограничения коснутся магазинов в центре города, расположенных на улицах: Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского.
Также, продажа алкоголя будет временно приостановлена в районе стадиона «Ак Барс Арена», в границах, определяемых следующими улицами:
- проспект Фатыха Амирхана (от Сибгата Хакима до Чистопольской)
- улица Чистопольская (до Адоратского)
- улица Адоратского (до Лаврентьева)
- улица Лаврентьева (вдоль дворов до Гаврилова, 10)
- граница обводного моста Третьей транспортной дамбы (до Троицкого Леса)
- край акватории реки Казанки (до проспекта Амирхана)
Важно отметить, что запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания.