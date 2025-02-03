В Казани аккредитованная лаборатория отклонила 516 тонн продуктов для школьников

В 2024 году аккредитованная лаборатория Департамента продовольствия и социального питания Казани не допустила к использованию 516 тонн продуктов, предназначенных для школьников. Генеральный директор организации Рима Мухамедшина поделилась этой информацией на деловом понедельнике.

Она отметила, что Департамент питания осуществляет постоянный контроль за качеством как сырья, так и готовых блюд. В прошлом году было проведено более 221 тысячи анализов и 1,2 тысячи выездов с целью проверки качества.

Также специалисты службы санконтроля выполнили более 1,7 тысячи проверок на соблюдение санитарных норм в учреждениях Департамента, детских садах и школах. Отдел организации питания осуществил свыше 2 тысяч выездов для оценки школьных столовых и обучения персонала стандартам организации питания.