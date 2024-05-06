В Казани анонсировали праздничную программу в музеях к 9 мая

Сегодня в Национальном музее РТ прошла акция «Знамя - символ Победы». Вынос знамени сопровождался почетным караулом и артистами театра Камала. О том, что еще смогут увидеть татарстанцы в предстоящие праздники, рассказала первый замминистра культуры региона Юлия Адгамова.

По ее словам, 8 мая открывается выставка «Книга Габдуллы Тукая, дошедшая до Берлина». Она будет работать вплоть до 30 июня в литературном музее Тукая.

В музее-квартире Мусы Джалиля состоится мероприятие о поэтах-фронтовиках и истории «Моабитских тетрадей». Музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает на творческую акцию «Рисуем Победу». В целом, во всех музеях и музеях-заповедниках Татарстана предусмотрена обширная программа, посвященная Дню Победы.

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан представит концертную программу «Великий народ - великая Победа!» А в сам День Победы в сквере имени Аксенова состоится большое праздничное мероприятие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.