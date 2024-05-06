В Казани анонсировали праздничную программу в музеях к 9 мая

news_top_970_100
Город
6 мая 2024  15:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Национальном музее РТ прошла акция «Знамя - символ Победы». Вынос знамени сопровождался почетным караулом и артистами театра Камала. О том, что еще смогут увидеть татарстанцы в предстоящие праздники, рассказала первый замминистра культуры региона Юлия Адгамова.

По ее словам, 8 мая открывается выставка «Книга Габдуллы Тукая, дошедшая до Берлина». Она будет работать вплоть до 30 июня в литературном музее Тукая.

В музее-квартире Мусы Джалиля состоится мероприятие о поэтах-фронтовиках и истории «Моабитских тетрадей».  Музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает на творческую акцию «Рисуем Победу». В целом, во всех музеях и музеях-заповедниках Татарстана предусмотрена обширная программа, посвященная Дню Победы.

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан представит концертную программу «Великий народ - великая Победа!» А в сам День Победы в сквере имени Аксенова состоится большое праздничное мероприятие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Праздник «Изге Болгар җыены» пройдет в Татарстане в последний день «KazanForum»
Саммит БРИКС помогает Казани с ремонтом дорог
Саммит БРИКС помогает Казани с ремонтом дорог
Казанские улицы украсят плакатами, посвященными Великой Победе
В Татарстане откроется 3D-музей, освященный специально военной операции
Победительницей конкурса «Краса Татарстана-2024» стала жительница Казани
Победительницей конкурса «Краса Татарстана-2024» стала жительница Казани
В майские праздники пункты отбора контрактников в Татарстане будут работать без выходных
Ко Дню защиты детей в Казани откроется еще один новый лагерь
Близки к заветной цифре: на «Казанский марафон» зарегистрировались 28 тысяч бегунов