В Казани арестовали мигранта, четырежды вонзившего нож в прохожего

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Город
24 мая 2024  10:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани суд арестовал иностранца, который зарезал горожанина за оскорбления в свой адрес.

Убийство произошло на улице Чистопольская. К мигранту подошел местный житель и попросил сигарету. Получив отказ, казанец начал оскорблять приезжего гражданина. Тот разозлился и ударил ножом обидчика четыре раза.

Примечательно, что мигрант сам дождался приезда полиции. Он зашел в ближайшее заведение и попросил вызвать правоохранителей. Пока те ехали, ждал их за столом в кафе.

Ранее мы писали, что прохожие нашли труп мужчины на Чистопольской улице в Казани.

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