В Казани арестовали мигранта, четырежды вонзившего нож в прохожего

В Казани суд арестовал иностранца, который зарезал горожанина за оскорбления в свой адрес.

Убийство произошло на улице Чистопольская. К мигранту подошел местный житель и попросил сигарету. Получив отказ, казанец начал оскорблять приезжего гражданина. Тот разозлился и ударил ножом обидчика четыре раза.

Примечательно, что мигрант сам дождался приезда полиции. Он зашел в ближайшее заведение и попросил вызвать правоохранителей. Пока те ехали, ждал их за столом в кафе.

Ранее мы писали, что прохожие нашли труп мужчины на Чистопольской улице в Казани.