Казанские перевозчики попросили Минниханова о субсидиях из-за снижения пассажиропотока

Казанские автотранспортные предприятия просят помощи у президента Татарстана, так как из-за сокращения пассажиропотока после введения QR-кодов у них упала выручка. Об этом «КВ» сообщил председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани. Из-за введения куар-кодов в общественном транспорте пассажиропоток сократился более чем на 30%, пропорционально упала и выручка автотранспортных предприятий», — рассказал он.

По словам Темлякова, перевозчики ждут от Президента субсидию на покрытие убытков в общественном транспорте.

«Для того чтобы не допустить банкротства автотранспортных предприятия Казани, перевозчики просят не оставить нас один на один с проблемами, которые возникли из-за введения QR-кодов», — заключил он.