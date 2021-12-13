 Казанские перевозчики попросили Минниханова о субсидиях из-за снижения пассажиропотока
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Казанские перевозчики попросили Минниханова о субсидиях из-за снижения пассажиропотока

В автобусах города пассажиропоток сократился на 30%.

Город
13 декабря 2021  12:22
Автор:
Карина Кострулева

Казанские автотранспортные предприятия просят помощи у президента Татарстана, так как из-за сокращения пассажиропотока после введения QR-кодов у них упала выручка. Об этом «КВ» сообщил председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани. Из-за введения куар-кодов в общественном транспорте пассажиропоток сократился более чем на 30%, пропорционально упала и выручка автотранспортных предприятий», — рассказал он.

По словам Темлякова, перевозчики ждут от Президента субсидию на покрытие убытков в общественном транспорте.

«Для того чтобы не допустить банкротства автотранспортных предприятия Казани, перевозчики просят  не оставить нас один на один с проблемами, которые возникли из-за введения QR-кодов», — заключил он.

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