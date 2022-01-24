В Казани сугроб на остановке заблокировал двери автобуса

В Казани автобус въехал в большой сугроб, из-за которого заблокировалась средняя дверь. Видео появилось в казанских соцсетях.

На кадрах видно, как водитель и кондуктор пытаются сначала открыть дверь, потом снять ее с петель, но это оказалось безуспешно. Дверь из-за сугроба была заблокирована. Инцидент произошел на остановке «Солнышко».

Пользователи соцсети в основном шутками отреагировали на ситуауцию:

«Мне кажется, вся Казань въехала в огромный сугроб»;

«Снеговика не пускают в салон, че себе позволяют эти приезжие?» (орфография и пунктуация сохранены);

«В автобус въехал огромный сугроб».