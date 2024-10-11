В Казани автобусы перевезли свыше 685 тысяч садоводов

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Город
11 октября 2024  09:47

Сезонные автобусы в Казани, курсирующие по садоводческим маршрутам, завершают свою работу в конце октября. С момента запуска перевозок 26 апреля услугами воспользовались более 685 тысяч пассажиров, сообщили в профильном комитете.

Напомним, в этом году было организовано шесть востребованных маршрутов, охватывающих такие направления, как «Ветеринарная академия – ж.м.Станционные Дербышки», «СО «Крутушка», «Дальние сады», «СО «Текстильщик», СНТ «Заречье» и «Жиркомбинат».

Для удобства жителей в будние дни на линии работало девять автобусов, а в выходные дни их количество увеличивалось до 11.

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