В Казани автобусу пришлось въехать в столб, чтобы не сбить ребенка

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Город
10 октября 2024  15:32

Ассоциация АТП РТ сообщила о ситуации, которая могла завершиться трагически, но благодаря профессионализму водителя автобуса №10 была предотвращена. Инцидент произошел сегодня, 10 октября, около 14:00, когда автобус врезался в столб после того, как водитель заметил на проезжей части перебегающую девочку.

По предварительным данным, мама отпустила своего сына и дочь погулять. Мальчик, отвлекшись, не уследил за сестрой, которая начала переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Водитель автобуса, заметив ребенка, быстро среагировал и резко повернул вправо, что привело к столкновению со столбом и разбитию лобового стекла. К счастью, ни один из пассажиров автобуса не пострадал. Автобус в настоящее время отправлен в гараж для ремонта.

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Новости
В Казани автобусу пришлось въехать в столб, чтобы не сбить ребенка
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