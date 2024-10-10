В Казани автобусу пришлось въехать в столб, чтобы не сбить ребенка

Ассоциация АТП РТ сообщила о ситуации, которая могла завершиться трагически, но благодаря профессионализму водителя автобуса №10 была предотвращена. Инцидент произошел сегодня, 10 октября, около 14:00, когда автобус врезался в столб после того, как водитель заметил на проезжей части перебегающую девочку.

По предварительным данным, мама отпустила своего сына и дочь погулять. Мальчик, отвлекшись, не уследил за сестрой, которая начала переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Водитель автобуса, заметив ребенка, быстро среагировал и резко повернул вправо, что привело к столкновению со столбом и разбитию лобового стекла. К счастью, ни один из пассажиров автобуса не пострадал. Автобус в настоящее время отправлен в гараж для ремонта.