В Казани автоинспекторы помогли родителям младенца добраться до больницы

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Город
14 декабря 2023  09:12
Автор:
Виктория Осинина

Пятого декабря в 05:25 напротив дома № 7а по ул. Северо-Западная к сотрудникам Госавтоинспекции Казани обратился 24-летний водитель автомобиля «Калина», с просьбой о помощи. Он попросил сопроводить его машину до ближайшей больницы. Дело в том, что его 3-х месячной дочери стало плохо, у нее поднялась высокая температура. Сообщив о данном обращении в дежурное отделение полка ДПС, автоинспекторы сопроводили отца с ребенком до больницы. Ребенку оказали квалифицированную медицинскую помощь. 

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