В Казани автоинспекторы помогли семье с двухмесячным ребенком добраться до больницы

В Казани сотрудники ГИБДД помогли вовремя доставить 2-х месячного ребенка до больницы – младенец задыхался. Сейчас девочке оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МВД.

К сотрудникам полиции на стационарном посту обратился водитель, попросив о помощи добраться до больницы – в салоне машине двухмесячной девочке стало плохо. Мама младенца позже объяснила, что кормила девочку грудью, но в какой-то момент она начала задыхаться.

Автоинспекторы «с мигалкой» немедленно сопроводили машину, что помогло вовремя приехать в больницу, где младенцу оказали необходимую медицинскую помощь.