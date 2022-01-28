 В Казани автоинспекторы помогли семье с двухмесячным ребенком добраться до больницы
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В Казани автоинспекторы помогли семье с двухмесячным ребенком добраться до больницы

Мама кормила дочь грудью, и та начала задыхаться.

Город
28 января 2022  09:27
Автор:
Ольга Ильина

В Казани сотрудники ГИБДД помогли вовремя доставить 2-х месячного ребенка до больницы – младенец задыхался. Сейчас девочке оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МВД.

К сотрудникам полиции на стационарном посту обратился водитель, попросив о помощи добраться до больницы – в салоне машине двухмесячной девочке стало плохо. Мама младенца позже объяснила, что кормила девочку грудью, но в какой-то момент она начала задыхаться.

Автоинспекторы «с мигалкой» немедленно сопроводили машину, что помогло вовремя приехать в больницу, где младенцу оказали необходимую медицинскую помощь.

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