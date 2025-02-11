В Казани бетонная стена убила молодого рабочего

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Город
11 февраля 2025  17:13

Сегодня на улице Фучика в Казани произошел несчастный случай, в результате которого погиб 26-летний рабочий. По предварительной информации, на мужчину обрушилась бетонная стена, что привело к его гибели на месте.  

Прокуратура Казани организовала проверку с целью выяснения обстоятельств происшествия и соблюдения требований законодательства в области охраны труда. На место трагедии выехали представители надзорного ведомства и следственно-оперативная группа для проведения необходимых процессуальных действий.  

Ход проверки находится на особом контроле городской прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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