В Казани бетонная стена убила молодого рабочего

Сегодня на улице Фучика в Казани произошел несчастный случай, в результате которого погиб 26-летний рабочий. По предварительной информации, на мужчину обрушилась бетонная стена, что привело к его гибели на месте.

Прокуратура Казани организовала проверку с целью выяснения обстоятельств происшествия и соблюдения требований законодательства в области охраны труда. На место трагедии выехали представители надзорного ведомства и следственно-оперативная группа для проведения необходимых процессуальных действий.

Ход проверки находится на особом контроле городской прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.