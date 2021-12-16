В Казани число безработных сократилось на 12 тысяч

В Казани по сравнению с прошлым годом число безработных сократилось на 12 тысяч и составило меньше 1%. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.



«Сегодня на учете в центрах занятости зарегистрировано в качестве безработных 5222 человека, что на 12 тысяч меньше, чем в январе этого года», – заметила Гузель Мингазова, заместитель комитета экономического развития городского исполкома.

Заработная плата рабочих увеличилась на 7%. Теперь средняя оплата трулда составляет 45 185 р. Мингазова также отметила, что динамика роста зарплат сохранится в будущем, если экономическая ситуация стабилизируется