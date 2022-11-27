В Казани BMW утонула в озере Кабан, вылетев с дороги

В Казани автомобиль BMW утонул в озере Кабан. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Инцидент произошел этой ночью на Фермском шоссе. Водитель иномарки не справился с управление и вылетел с дороги в водоем. Легковушка начала тонуть, однако ее владельцу удалось спастись через люк в крыше.

Ночью трактор вытащил транспортное средство на берег.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани автомобиль «Рено Сандеро» съехал в озеро Кабан. На месте происшествия требуется помощь эвакуатора. Никто не пострадал.