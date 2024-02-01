В Казани более 700 школьников записались на проект «Мой первый пояс дзюдо»

В Казани более 700 школьников гимназии №107, открывшейся в столице РТ в этом учебном году, записались для участия в проекте Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо».

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Город
1 февраля 2024  17:28
Автор:
Елизавета Черкина

 Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо РТ

Они начали постигать основы дзюдо вместе со старшим тренером открывшегося в этом месяце при гимназии Центра дзюдо Русланом Шигабетдиновым и тренером команды «Казанские тигры» Ильей Кощеевым.

Ребята учатся безопасным падениям — самостраховке и группировке, изучают основы дзюдо, историю его зарождения и развития в России и в мире, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо РТ. Также юные спортсмены осваивают основы общей и специальной физической подготовки. По итогам десяти уроков они получат свой первый белый пояс дзюдо и сертификат об окончании курса. Желающие смогут продолжить заниматься дзюдо в любой секции или клубе.

Напомним, новый центр дзюдо при гимназии №107 Ново-Савиновского района Казани начал работу в январе этого года. Открытие нового зала популярного олимпийского вида спорта состоялось благодаря инициативе администрации гимназии и члена президиума Федерации дзюдо РТ, генерального директора компании «Нео транс» Евгения Белякова и при поддержке Федерации дзюдо Татарстана. Наставниками нового школьного Центра дзюдо стали олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев и известный татарстанский дзюдоист, мастер спорта России Динар Шакиров.

Образовательный проект Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо» направлен на популяризацию дзюдо в обществе, увеличение количества занимающихся дзюдо в России, а также на повышение квалификации тренеров и учителей дзюдо, работающих с детьми младшего школьного возраста. Участники проекта — учащиеся 1-5 классов общеобразовательных организаций. К слову, в Татарстане проект проходит при поддержке министерства образования и науки РТ.

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