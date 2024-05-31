В Казани почти год будет ограничено движение пешеходов и транспорта на нескольких улицах

Казанская мэрия сообщила, что в столице Татарстана в четверг, 6 июня, приступят к реставрации объектов культурного наследия. В связи с этим вводятся ограничения движения транспорта и пешеходов. Отмечается, что временные неудобства будут существовать около года, так как работы завершатся лишь в начале мая 2025 года.

Так, на Профсоюзной полностью закроют тротуар. В перечень участков дороги попали также улицы Муса Джалиля, Кави Наджми и Рахматуллина. Ознакомиться с ограничениями можно на сайте мэрии.