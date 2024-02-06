В Казани будут благодарить медицинских работников скидками и бонусами

Заместитель министра здравоохранения РТ - начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, выступая вчера на «деловом понедельнике» в мэрии, отметил, что в этой сфере пока наблюдается нехватка медицинского персонала. Так, согласно озвученным им данным, укомплектованность врачами по медицинским учреждениям Казани составляет 83%, а средним медицинским персоналом - 84%. По узким специалистам Жаворонков цифры не привел, сказав только, что они могут колебаться. В общем, понятно, что проблема есть и с этим надо что-то делать. «Дефицит врачей в том числе и наша боль. Для решения этой проблемы нужно искать все возможные средства», - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

И вот в мэрии, обеспокоенные данным вопросом, стали предпринимать превентивные меры. Первая из которых - это подготовка будущих врачей еще со школы. В некоторых казанских школах несколько лет назад были созданы специализированные медицинские классы. Первые результаты должны проявиться уже нынешним летом: выпускники этих классов начнут поступать в вузы. Будем надеяться, что в медицинские.

Вторая мера - это внедрение специальной платформы «Спасибо врачам». На ней может зарегистрироваться любой казанский медик (с полной аутентификацией). Что это ему даст? В первую очередь скидки и бонусы при приобретении различных товаров и услуг у партнеров платформы. А их уже несколько. Среди них - компании по продаже цветов, общепит, частные медцентры и другие.

Метшин похвалил данный проект: «Это абсолютно богоугодная история, уверен, найдется немало желающих сделать доброе дело и подключиться к этому замечательному проекту».

Но градоначальник предупредил подчиненных, что дело это должно быть сугубо добровольное, «просьба - никому руки не выкручивать».

Ожидается, что данная платформа принесет выгоду сразу всем сторонам.