В Казани будут благодарить медицинских работников скидками и бонусами

Некоторую нехватку персонала в поликлиниках и больницах в Казанском исполкоме решили восполнить с помощью комбинации из материальных и моральных поощрений.

news_top_970_100
Город
6 февраля 2024  10:14
Автор:
Дмитрий Смирнов

Заместитель министра здравоохранения РТ - начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, выступая вчера на «деловом понедельнике» в мэрии, отметил, что в этой сфере пока наблюдается нехватка медицинского персонала. Так, согласно озвученным им данным, укомплектованность врачами по медицинским учреждениям Казани составляет 83%, а средним медицинским персоналом - 84%. По узким специалистам Жаворонков цифры не привел, сказав только, что они могут колебаться. В общем, понятно, что проблема есть и с этим надо что-то делать. «Дефицит врачей в том числе и наша боль. Для решения этой проблемы нужно искать все возможные средства», - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

И вот в мэрии, обеспокоенные данным вопросом, стали предпринимать превентивные меры. Первая из которых - это подготовка будущих врачей еще со школы. В некоторых казанских школах несколько лет назад были созданы специализированные медицинские классы. Первые результаты должны проявиться уже нынешним летом: выпускники этих классов начнут поступать в вузы. Будем надеяться, что в медицинские. 

Вторая мера - это внедрение специальной платформы «Спасибо врачам». На ней может зарегистрироваться любой казанский медик (с полной аутентификацией). Что это ему даст? В первую очередь скидки и бонусы при приобретении различных товаров и услуг у партнеров платформы. А их уже несколько. Среди них - компании по продаже цветов, общепит, частные медцентры и другие. 

Метшин похвалил данный проект: «Это абсолютно богоугодная история, уверен, найдется немало желающих сделать доброе дело и подключиться к этому замечательному проекту». 

Но градоначальник предупредил подчиненных, что дело это должно быть сугубо добровольное, «просьба - никому руки не выкручивать». 

Ожидается, что данная платформа принесет выгоду сразу всем сторонам.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В РТ пройдет серия прямых эфиров посвященных Году семьи
Памятник опаленным войной от Софьи Хамидуллиной
Пить некачественный алкоголь - однозначно вредно
Рустам Минниханов указал на большое число нареканий по общественному транспорт
Рустам Минниханов указал на большое число нареканий по общественному транспорт
Что поможет избежать патологий при беременности
В Казани будут благодарить медицинских работников скидками и бонусами
Татарстанцам предлагают приходить в театры и музеи всей семьей
Казань опять накрыло снегопадом
Казань опять накрыло снегопадом