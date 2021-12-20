В Казани будут блокировать колеса машин тех, кто снимает номера на платных парковках

В Казани для решения проблемы снятия номеров на платных городских парковках будут блокировать колеса машин автовладельцев. Об этом сообщили в мэрии.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, до среды нарушителей будут только предупреждать и информировать о нововведениях. Со среды начнутся блокировки.

«Правила для всех одинаковы. Мы должны уйти от дорожного хаоса», — отметил он.

Блокираторы будут устанавливать, чтобы определить собственника и оштрафовать. Для снятия блокиратора с колес необходимо будет позвонить по номеру, указанному на нем.