 В Казани будут блокировать колеса машин тех, кто снимает номера на платных парковках
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В Казани будут блокировать колеса машин тех, кто снимает номера на платных парковках

Блокираторы будут устанавливать, чтобы выявить личности нарушителей.

Город
20 декабря 2021  10:49
Автор:
Роза Габитова

В Казани для решения проблемы снятия номеров на платных городских парковках будут блокировать колеса машин автовладельцев. Об этом сообщили в мэрии.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, до среды нарушителей будут только предупреждать и информировать о нововведениях. Со среды начнутся блокировки.

«Правила для всех одинаковы. Мы должны уйти от дорожного хаоса», — отметил он.

Блокираторы будут устанавливать, чтобы определить собственника и оштрафовать. Для снятия блокиратора с колес необходимо будет позвонить по номеру, указанному на нем.

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В Казани будут блокировать колеса машин тех, кто снимает номера на платных парковках