В Казани будут курсировать специальные автобусы до кладбищ на Пасху, Троицу и Родительскую субботу

Девять специальных маршрутов введены в Казани, которые будут доступны для горожан 9 и 14 мая, 22 июня.

Всего на рейсы выйдут почти 40 автобусов, они будут курсировать до городских кладбищ, сообщили в комитете по транспорту Казани. Вот полный перечень:

- автобус №201с «Проспект Победы – Самосыровское кладбище»

- автобус №202с «Чеховский рынок – Самосыровское кладбище»

- автобус №204с «Жилой массив Дербышки – кладбище в жилом массиве Дербышки»

- автобус №205с «ДК Железнодорожников – Юдинское кладбище»

- автобус №206с «КДК им. Ленина – кладбище в ж.м. Сухая река»

- автобус №207с «Самосыровское кладбище – кладбище «Курган»

- автобус №208с «ул. Гаврилова – кладбище в ж.м. Сухая река»

- автобус №209с «Пл. Вахитова – Татарское кладбище»

- автобус №210 «Самосыровское кладбище – Мусульманское кладбище»

На график рабочего дня переведут автобусы №2, 23, 37а, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №2, 3, 5, 7.