В Казани будут снесены девять самовольно установленных объектов

В Казани власти снесут девять самовольно установленных объектов. Об этом сказано в сборнике документов и правовых актах города, опубликованном сегодня.

Шесть объектов относятся к торговой сфере и расположены около домов. Один из них – кафе около здания №177 на улице Декабристов, владельцем которого является ИП Гаджиев.

Владельцам объектов сначала предоставят возможность самим демонтировать сооружения с 10 по 14 декабря. Если владельцы не уберут объекты сами, то их демонтируют в принудительном порядке с 15 декабря по 15 марта.

Они будут находится на базе ООО «Гермес» по адресу: ул. Фатыха Амирхана, 48.