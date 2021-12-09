 В Казани будут снесены девять самовольно установленных объектов
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В Казани будут снесены девять самовольно установленных объектов

Владельцам объектов предоставляется возможность самим демонтировать сооружения с 10 по 14 декабря.

Город
9 декабря 2021  12:29
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани власти снесут девять самовольно установленных объектов. Об этом сказано в сборнике документов и правовых актах города, опубликованном сегодня.

Шесть объектов относятся к торговой сфере и расположены около домов. Один из них – кафе около здания №177 на улице Декабристов, владельцем которого является ИП Гаджиев.

Владельцам объектов сначала предоставят возможность самим демонтировать сооружения с 10 по 14 декабря. Если владельцы не уберут объекты сами, то их демонтируют в принудительном порядке с 15 декабря по 15 марта. 

Они будут находится на базе ООО «Гермес» по адресу: ул. Фатыха Амирхана, 48.

 

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