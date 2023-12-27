В Казани будут судить организатора группировки «Казаевские»

По версии следствия, в начале 1980-х годов обвиняемый создал на территории поселка Юдино группировку «Казаевские», а к началу 1990-х объединил наиболее приближенных лиц в группу, участники которой совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в 1997 года произошло нападение на одного из участников группировки «казаевские», перевозившего деньги, полученные от деятельности подконтрольных фирм. При этом была похищена недельная выручка в размере не менее 70 тыс. рублей. «Казаевские», полагая, что преступление организовал участник их группы, задушили мужчину, после чего утопили в Волге.

Также следствием установлено, что в 1999 году на почве передела сфер криминального влияния внутри группировки, на обвиняемого было совершено покушение путем подрыва его автомобиля. При этом он и трое его спутников получили незначительные травмы. В ответ мужчина организовал убийство исполнителя покушения, которого зарезали и увезли тело в неизвестном направлении, а также нападение на организатора. В бистро на улице Бирюзовой один из членов группировки ранил его в голову из пистолета, однако не смог довести задуманное до конца, поскольку отца закрыл телом 10-летний сын.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.