 В Казани будут судить телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 2,5 млн рублей
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В Казани будут судить телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 2,5 млн рублей

Свою вину мужчины не признали.

Город
18 сентября 2022  10:37
Автор:
Роза Габитова

В Казани осудят трех иностранцев в возрасте то 27 до 34 лет, которые обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ. 

По данным следствия, в августе прошлого года аферисты звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники стали виновниками аварии. При этом они обещали помочь, если человек переведет деньги. 

Таким образом, было обмануто шестеро жителей Казани от 77 до 97 лет. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей. 

Свой вину телефонные мошенники не признали. Они заключены под стражу.

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