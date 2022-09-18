В Казани будут судить телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 2,5 млн рублей

В Казани осудят трех иностранцев в возрасте то 27 до 34 лет, которые обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

По данным следствия, в августе прошлого года аферисты звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники стали виновниками аварии. При этом они обещали помочь, если человек переведет деньги.

Таким образом, было обмануто шестеро жителей Казани от 77 до 97 лет. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Свой вину телефонные мошенники не признали. Они заключены под стражу.