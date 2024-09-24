В Казани будут судить ярославца, который избил человека ради четверти миллиона рублей

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Город
24 сентября 2024  17:13
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя Ярославля. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сопряженном с проникновением в жилище.

По данным следствия, в марте 2024 года обвиняемый по договоренности с неустановленным лицом за 250 тысяч рублей решил избить жителя Казани.

3 апреля обвиняемый и его знакомый вывели из строя электросчетчики в подъезде дома жертвы. Когда мужчина вышел из квартиры, чтобы устранить неисправность, нападавшие ворвались в его жилище и избили его. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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