 В Казани будут выявлять антитела к COVID-19 по новой методике
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В Казани будут выявлять антитела к COVID-19 по новой методике

Новый вид тестирования позволит вычислять процент нейтрализации антител.

Город
24 декабря 2021  11:55
Автор:
Ольга Ильина

В Казани в научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины КФУ внедряют новую методику тестирования на выявление антител, которые нейтрализуют COVID-19. Об этом сообщили в научно-клиническом центре.

Основной компонент разработки – кровь пациента с антителами. С помощью нее изучается способность антител блокировать взаимодействие с коронавирусом. По итогам исследования определяется процент нейтрализации, то есть защитных свойств антител.

«Тест на вируснейтрализующие антитела разработан именно для того, чтобы оценить функциональность антител и позволяет вычислить процент нейтрализации, то есть сколько среди них действительно защитных, а сколько «пустышек», – подчеркивает директор НКЦ КФУ Альберт Ризванов.

По предварительным лабораторным исследованиям у переболевших COVID-19 наблюдалось от 3 до 50% нейтрализации, тогда как у вакцинированных «Спутником V» – процент составил более 90%.

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В Казани будут выявлять антитела к COVID-19 по новой методике
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