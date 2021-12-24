В Казани будут выявлять антитела к COVID-19 по новой методике

В Казани в научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины КФУ внедряют новую методику тестирования на выявление антител, которые нейтрализуют COVID-19. Об этом сообщили в научно-клиническом центре.

Основной компонент разработки – кровь пациента с антителами. С помощью нее изучается способность антител блокировать взаимодействие с коронавирусом. По итогам исследования определяется процент нейтрализации, то есть защитных свойств антител.

«Тест на вируснейтрализующие антитела разработан именно для того, чтобы оценить функциональность антител и позволяет вычислить процент нейтрализации, то есть сколько среди них действительно защитных, а сколько «пустышек», – подчеркивает директор НКЦ КФУ Альберт Ризванов.

По предварительным лабораторным исследованиям у переболевших COVID-19 наблюдалось от 3 до 50% нейтрализации, тогда как у вакцинированных «Спутником V» – процент составил более 90%.