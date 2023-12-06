В Казани были награждены волонтеры, оказывающие поддержку участникам СВО

Церемония награждения пройдет в рамках молодежного форума «Наш Татарстан». Победителей наградят в четырех номинациях: «Юный герой», «Герой нашего времени», «Добровольцы Татарстана» и «Гуманитарная помощь».

Среди лауреатов награды «Герой нашего времени» оказался житель Набережных Челнов Валерий Тигр, который продал свое имущество после начала спецоперации и стал помогать мобилизованным татарстанцам и их семьям.

Еще одним лауреатом является житель Мамадыша Юрис Шакуров, который изготавливает бани на колесах для участников СВО.

Виктор Стрижко также признан «Героем нашего времени» за то, что несмотря на проблемы со здоровьем, спас женщину, провалившуюся под лед. Награжден будет также полицейский из Бугульмы Рустам Сафин, который спас пожилую женщину из горящего дома.

Среди юных героев отмечается 15-летний Егор Белов, который передал на поддержку участников СВО 13 тыс. рублей и собирает средства для легендарного штурмового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР; а также семиклассник Степан, который спас щенков, привязанных к вагону поезда. Также будут награждены родители 17-летнего Даниля Ахметгалиева Ильнур и Людмила. Их сын спас утопающую девочку из реки в Кукморском районе.

В роли организаторов премии выступили ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и ее татарстанское отделение при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Татарстанского регионального отделения ВПП «Единая Россия».