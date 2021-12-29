В Казани были выявлены нарушения в организации дорожного движения возле школ

В Казани были выявлены нарушения в организации дорожного движения возле школы №80 Вахитовского района, а также возле школы №113 Ново-Савиновского района. Об этом сообщает ГБУ БДД по РТ.

Околошкольные территории должны подходить по требованиям безопасности. Если же элементарные правила не будут соблюдаться, то повышается риск попадания детей в ДТП.

Проверка территории возле школы №80 Вахитовского района выявила, что разрешающий для движения пешеходов сигнал светофора горит недостаточно долго для того, чтобы дети перешли дорогу. Половину пути дети преодолевают на запрещающий сигнал, что может стать причиной ДТП.

Также было выявлено, что учащиеся школы №113 Ново-Савиновского района Казани, покидая ее здание, сразу выходят сразу на проезжую часть, так как здесь отсутствует тротуар. Около школы отсутствует пешеходный переход, а искусственная неровность уже давно пришла в негодность.