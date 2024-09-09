В Казани чаще всего негативные отзывы об интернет-покупках оставляют мужчины

Сервис SuperJob выяснил, как жители Казани оценивают товары и услуги в интернете. Оказалось, что чаще всего негативные отзывы оставляют те, кто имеет высокий уровень дохода.

Исследование показало, что 70% казанцев, совершающих онлайн-покупки, делятся своим мнением о товарах и услугах в сети. При этом 55% респондентов склонны писать положительные отзывы, а 17% – отрицательные.

Любопытно, что мужчины чаще критикуют покупки, чем женщины. Представительницы прекрасного пола, напротив, охотнее делятся позитивным опытом.

Что касается возраста, то наиболее активными авторами отзывов (как положительных, так и отрицательных) являются казанцы в возрасте от 35 до 44 лет.