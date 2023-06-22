В Казани частично ограничат движение автомобилей по улице Чистопольской. Это связано с ремонтом сетей теплоснабжения.
С 23 июня по 15 августа полностью перекроют местный проезд и тротуар:
- Возле домов №4 и №10/8
- В районе дома №6 по улице Бондаренко
- Около здания №8 по улице Солдатской
С 15 по 16 июля полностью закроют местный проезд между домами №4 и №10/8 по улице Чистопольской.
Ранее «КВ» сообщали, что в столице Татарстана закроют парковку и тротуар на улице Чистопольской из-за реконструкции участка третьего северного коллектора.