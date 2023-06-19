 В Казани частично ограничат движение по улице Фучика
news_header_top_970_100

В Казани частично ограничат движение по улице Фучика

Причина ограничения — строительство трассы тепловода.

Город
19 июня 2023  11:50
Автор:
Роза Габитова

В Казани частично ограничат движение автомобилей по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. 

Так, с 21 июня по 11 июля будет перекрыта проезжая часть и тротуар на перекрестке улиц Фучика и Минской в сторону Ломжинской.

Причина ограничения — строительство трассы тепловода. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани временно ограничат движение по улицам Зинина и Ершова. Так, с 21 июня по 14 июля перекроют участок возле дома по адресу Зинина, 3 и у домов №16, 28, 32/23 по улице Николая Ершова и сквера имени Усманова.

 

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Правительство РФ выделит Татарстану 2,5 млрд рублей на развитие сел
В Казани издадут книгу с народными рецептами татарских семей
Раис Татарстана оценил ход строительных работ нового здания театра Камала
Казанский «Рубин» покидает полузащитник Игорь Горбунов
«Полотенца, платки, птицу живую дарили…»: в Казани проведут юбилейный «Сбор даров Сабантуя»
На смотровой площадке «Чаши» в Казани состоится коллективная игра в шахматы
В Татарстане на этой неделе ночные температуры опустятся до +2 градусов
«Камаз» направил девять грузовиков в воинские части, где служат мобилизованные сотрудники автозавода