В Казани частично ограничат движение по улице Фучика

В Казани частично ограничат движение автомобилей по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 21 июня по 11 июля будет перекрыта проезжая часть и тротуар на перекрестке улиц Фучика и Минской в сторону Ломжинской.

Причина ограничения — строительство трассы тепловода.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани временно ограничат движение по улицам Зинина и Ершова. Так, с 21 июня по 14 июля перекроют участок возле дома по адресу Зинина, 3 и у домов №16, 28, 32/23 по улице Николая Ершова и сквера имени Усманова.