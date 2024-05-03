В Казани частная клиника ответит за смерть пациента

В Татарстане осудят 24-летнего медика и 42-летнего главу частного медучреждения.

Оказалось, что молодая девушка только устроилась на работу фельдшером и по поручению руководства была отправлена на свой первый вызов к пациенту. Она провела лекарственную терапию алкогольно-абстинентного синдрома, в результате которой мужчина умер.

Причастность к гибели подтвердила экспертиза. Выяснилось, что данные препараты были противопоказаны пациенту с сердечно-сосудистой патологией.

Обвиняемых накажут за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Фельдшер, в отличие от директора клиники, признала свою вину.