В Казани частная клиника ответит за смерть пациента

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Город
3 мая 2024  15:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане осудят 24-летнего медика и 42-летнего главу частного медучреждения.

Оказалось, что молодая девушка только устроилась на работу фельдшером и по поручению руководства была отправлена на свой первый вызов к пациенту. Она провела лекарственную терапию алкогольно-абстинентного синдрома, в результате которой мужчина умер.

Причастность к гибели подтвердила экспертиза. Выяснилось, что данные препараты были противопоказаны пациенту с сердечно-сосудистой патологией.

Обвиняемых накажут за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Фельдшер, в отличие от директора клиники, признала свою вину. 

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