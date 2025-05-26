В Казани цены на вторичное жилье за 5 лет выросли в 2,3 раза

Как сообщают эксперты Циан.Аналитики, стоимость квадратного метра жилья в Казани за последние 5 лет выросла на 133%. Это второй показатель по увеличению стоимости среди городов-миллионников. Первое место занял Челябинск, где цена «квадрата» увеличилась на 157%.

Меньше всего цена изменилась в Москве, Владивостоке, Ханты-Мансийске (+50%). Специалисты отмечают, что квартиры в этих городах и раньше стоили дорого, поэтому темпы прироста оказались ниже. Кроме того, на ситуацию влияют темпы предложения нового жилья. Если спрос на квартиры высокий, а ввод нового жилья не успевает покрывать нужды – спрос концентрируется на вторичном жилье, дополнительно увеличивая цены на него.