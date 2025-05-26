В Казани цены на вторичное жилье за 5 лет выросли в 2,3 раза

news_top_970_100
Город
26 мая 2025  11:16

Как сообщают эксперты Циан.Аналитики, стоимость квадратного метра жилья в Казани за последние 5 лет выросла на 133%. Это второй показатель по увеличению стоимости среди городов-миллионников. Первое место занял Челябинск, где цена «квадрата» увеличилась на 157%.

Меньше всего цена изменилась в Москве, Владивостоке, Ханты-Мансийске (+50%). Специалисты отмечают, что квартиры в этих городах и раньше стоили дорого, поэтому темпы прироста оказались ниже. Кроме того, на ситуацию влияют темпы предложения нового жилья. Если спрос на квартиры высокий, а ввод нового жилья не успевает покрывать нужды – спрос концентрируется на вторичном жилье, дополнительно увеличивая цены на него.

news_right_column_240_400
Новости
Казанцы задолжали управляющим компаниям почти 1 млрд рублей
В 2025 году в Казани планируют обновить 35 км теплосетей
Редкая копейка 2005 года выставлена на продажу в Казани по цене автомобиля
В Казани цены на вторичное жилье за 5 лет выросли в 2,3 раза
В Татарстане активно ремонтируют центры занятости в рамках нацпроекта
Казань завершит экологический двухмесячник масштабным субботником
Впервые с 2009 года игрок «Рубина» вошёл в топ-3 по системе «гол+пас»
26 мая температура в Татарстане поднимется до +25 градусов