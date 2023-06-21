В Казани численность деревьев в три раза превысила количество автомобилей

Численность зеленых насаждаений в Казани втрое превышает численность автомобилей горожан. Как сообщил сегодня зампредседателя Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Альберт Шайхутдинов, значительную роль в этом сыграла реализованная в городе программа «Зеленый рекорд».

«У нас в 2007 году был ураган, в 2010 – засушливое лето, много пострадало деревьев. Мы понимали, что у нас машин стало больше, чем самих деревьев и сейчас у нас мощный прирост, мы имеем в три раза больше деревьев, чем автомобилей», – заявил он на проходящей в Казани конференции «Диалоги. Летние встречи».

Отметил Шайхутдинов и растущую грамотность населения в вопросах озеленения.

«Если раньше просили, чтобы просто была какая-то зелень, то сейчас люд просят определенные виды. Если раньше говорили: «Посадите мне дерево», то сейчас они могут сказать: «Я ходу здесь клен татарский, хочу клен остролистный, хочу кизильник или спирею»», – сказал он.

Спикер также рассказал о необычных обращениях населения в Комитет внешнего благоустройства.

«Я знаю пример, когда были жалобы и управляющая компания включала звуки определенные, которые отпугивали ворон. Были проблемы, когда на газон прилетали дрозды и выклевывали до плешей. Они [УК] обращались в Комитет по биологическим ресурсам, который предложил включать периодически звуки хищников, и они улетали. Но там были и проблемы – если есть птицы, то есть вредители. Надо глубже копать, посмотреть почву», – добавил спикер.

Чиновник отметил, что при обращении граждан нужна комплексная работа.

«Эта такая бочка, до дна которой мы не добрались. Каждый случай можно отдельно рассматривать», – резюмировал он.