В Казани дали новые названия городским проездам

В Казани введены официальные названия для новых проездов, сообщается в официальном сборнике документов и правовых актов города.

По данным постановления, присвоены следующие названия проездам:

проезд №1 получил название «Эшчелэр — Эшчеләр юлы»;

проезд №2 именуется как «Хэрэкэт — Хәрәкәт юлы»;

проезд №3 назван «Предпринимателей — Эшмәкәрләр юлы»;

проезд №4 — «Механизаторов — Механизаторлар юлы»;

проезд №5 — «Промышленников — Сәнәгатьчеләр юлы».

Эти наименования теперь зарегистрированы в адресном плане Казани и включены в реестр названий улиц города, а также внесены в государственный адресный реестр.