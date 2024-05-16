В Казани дали новые названия городским проездам

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Город
16 мая 2024  13:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани введены официальные названия для новых проездов, сообщается в официальном сборнике документов и правовых актов города.

По данным постановления, присвоены следующие названия проездам:

  • проезд №1 получил название «Эшчелэр — Эшчеләр юлы»;
  • проезд №2 именуется как «Хэрэкэт — Хәрәкәт юлы»;
  • проезд №3 назван «Предпринимателей — Эшмәкәрләр юлы»;
  • проезд №4 — «Механизаторов — Механизаторлар юлы»;
  • проезд №5 — «Промышленников — Сәнәгатьчеләр юлы».

Эти наименования теперь зарегистрированы в адресном плане Казани и включены в реестр названий улиц города, а также внесены в государственный адресный реестр.

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