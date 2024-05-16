В Казани дали новые названия городским проездам

В Казани введены официальные названия для новых проездов, сообщается в официальном сборнике документов и правовых актов города.
По данным постановления, присвоены следующие названия проездам:
- проезд №1 получил название «Эшчелэр — Эшчеләр юлы»;
- проезд №2 именуется как «Хэрэкэт — Хәрәкәт юлы»;
- проезд №3 назван «Предпринимателей — Эшмәкәрләр юлы»;
- проезд №4 — «Механизаторов — Механизаторлар юлы»;
- проезд №5 — «Промышленников — Сәнәгатьчеләр юлы».
Эти наименования теперь зарегистрированы в адресном плане Казани и включены в реестр названий улиц города, а также внесены в государственный адресный реестр.