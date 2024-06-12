В Казани дали старт играм БРИКС

В МВЦ «Казань Экспо» началась торжественная церемония открытия Игр БРИКС – масштабного спортивного мероприятия, собравшего более 5 тысяч спортсменов из 93 стран мира.

Фото: © трансляция «ТНВ»

Церемония проходит в закрытом формате, только для спортсменов и почетных гостей из разных стран мира, включая делегации из России. Жители республики могут стать свидетелями торжественного открытия, подключившись к прямой трансляции на телеканале ТНВ. Ожидается, что церемония завершится к 21:00.

В рамках Игр БРИКС будут проходить соревнования по 27 видам спорта, включая дзюдо, спортивную борьбу, бокс, прыжки в воду, синхронное плавание, теннис, спортивную и художественную гимнастику, фехтование, легкую атлетику и другие дисциплины. В общей сложности будут разыграны 387 комплектов медалей. Россию на Играх представят более 1000 атлетов, в том числе 29 казанских спортсменов.