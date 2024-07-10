В Казани дали старт совещанию глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил важность взаимодействия стран БРИКС в сфере гражданской обороны на открытии Совещания глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС, прошедшего в Казани на площадке ГТРК «Корстон».

​​​​​​Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов выразил благодарность за выбор Казани местом проведения мероприятия и поддержку в его организации, подчеркнув важность Татарстана как связующего звена между Западом и Востоком. Он отметил, что Татарстан является динамично развивающимся регионом России с современной инновационной инфраструктурой, что предопределяет высокий уровень техногенных и природных рисков.

Минниханов подчеркнул опыт республики в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также реализацию республиканской программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Он отметил важность международного взаимодействия в сфере комплексной безопасности, считая это ключевым направлением партнерского сотрудничества.

Минниханов также отметил опыт Татарстана в организации и проведении мероприятий международного уровня, включая Всемирную летнюю универсиаду-2013, Чемпионат мира по футболу-2018 и множество соревнований FINA. Он подчеркнул важность предыдущих мероприятий и предстоящей встречи глав государств БРИКС в Казани в октябре текущего года.

Глава МЧС России Александр Куренков в свою очередь отметил важность совместной работы стран БРИКС для обеспечения международной стабильности и безопасности, а также взаимодействие стран БРИКС на уровне чрезвычайных ведомств для формирования стратегических инициатив в сфере комплексной безопасности.