В Казани дали старт строительству первого ЖК нового микрорайона у Речного порта

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин дали символический старт строительству нового жилого микрорайона в районе Речного порта столицы Татарстана, передает корреспондент «КВ» с места торжественной церемонии.

«В городе нужно создать комфортные условия. Это будет другой уровень комфорта. Не только визуально, тебе здесь будет очень комфортно жить. Это новая глава новых архитектурных решений для нашей столицы», – сказал президент Татарстана Рустам Минниханов во время церемонии.

Проект комплексного развития улицы Портовой предполагает, что на территории площадью 287 гектаров появится 1,5 млн «квадратов» жилья и 1,3 млн – административных и коммерческих помещений.

25% территории будет составлять детские и спортивные площадки, а также пространства без застройки. Проект предполагает также благоустройство 12 километров набережной Волги.

Развитие территории планируется в два этапа. Проект планировки первого этапа площадью 71,2 га предполагает строительство 337 тыс. квадртаных метров жилья.

Как рассказал представитель застройщика СМУ-88 Айрат Габдулбаров, строительство первых 20 домов планируется завершить в течение ближайших четырёх лет.

«Эти дома будут переменной этажности: от 9 до 11 этажей. Три дома будут двадцатиэтажными», – сообщил он, отметив, что старт продаж квартир начнётся в конце 2022 года.